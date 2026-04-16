Атака РФ. В Днепре сгорел исторический дом, в котором находился центр православной культуры Лествица Московского патриархата

В результате атаки РФ по Днепру в ночь на 16 апреля город потерял объект культурного наследия, в котором находился центр православной культуры Лествица, принадлежавший Московскому патриархату.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета и мэр города Борис Филатов.

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Дом, который полностью выгорел в результате российской атаки на Днепр, находился по улице Шевченко. Он является объектом культурного наследия города. Сообщается, что до атаки в нем сохранилась оригинальная планировка подъезда, ценные элементы отделки интерьеров, аутентичные ограждения лестницы.

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Фото: Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета / Facebook

Фото: Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета / Facebook

В свое время в этом доме жили и работали архитектор Иосиф Сандецкий и инженер Леонид Юргевич. Об этом в соцсетях рассказал историк Валентин Старостин.

«Когда-то, более века назад, в этом доме по улице Шевченко архитектор Иосиф Сандецкий „дошлифовывал“ проект и процессы строительства корпуса Музея им. Почти на десять лет позже инженер Леонид Юргевич разрабатывал здесь свой проект построения гидроэлектростанций на Днепровских порогах из которого и вырос Днепрельстан. Он сгорел сегодня ночью, от очередного удара рассеянцев по центру Днепра».

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в сгоревшем доме находился Центр православной культуры Лествица, основанный Украинской православной церковью Московского патриархата.

«П*ц*ки, когда запускали туда ракету, не могли этого не знать. Очень интересно будет какое-то заявление по этому поводу со стороны московских попов», — написал Борис Филатов.

По состоянию на 12:00 16 апреля количество погибших в Днепре возросло до 3 человек, 30 получили ранения. Все трое погибших — женщины. В городе повреждены офисное и административное здания, жилые дома, предприятие и автомобили. Повреждения также получил Днепровский художественный музей.