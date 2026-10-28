Погибла собака. Россияне атаковали приют для животных в Чернигове дроном Бандероль
Россияне атаковали приют для животных в Чернигове (Фото: Национальная полиция Украины/Telegram)
В среду, 28 октября, российские захватчики атаковали приют Крок до тварин в Чернигове. Погибла одна собака.
Российские захватчики атаковали Чернигов реактивным беспилотником типа «Бандероль». Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Черниговской области.
Удар пришелся по коммунальному предприятию — ветеринарно-стерилизационному центру Крок до тварин. В результате пострадали три женщины в возрасте 59, 40 и 18 лет; также травмы получили три кошки и собака. Еще одна собака погибла.
На территории коммунального предприятия от удара осталась воронка.
«В результате атаки повреждены здания предприятия, в частности выбиты окна. Также из-за попадания погибла одна собака, травмированы три кошки и одна собака», — сообщили Суспільному на коммунальном предприятии.
Организация Крок до тварин обращается к неравнодушным жителям Чернигова с просьбой взять на передержку животных из пострадавшего центра на время проведения ремонтных работ.