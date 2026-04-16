Стало известно, когда и где попрощаются со стендап-комиком и военным Артуром Петровым

18 апреля в Киеве состоится прощание с украинским стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым, который погиб 18 марта .

Об этом сообщила жена комика Екатерина Яблинская на его странице в Facebook.

Известно, что в 11:00 начнется прощание на Майдане Независимости возле Монумента, которое продлится до 12:30. После этого в 14:00 состоится прощание с почестями и захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище. Туда можно добраться самостоятельно, или воспользоваться шаттлом, который будет курсировать от станции метро Теремки.

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Коллеги Артура Петрова из Подпольного стендапа попросили людей приходить на прощание с живыми цветами.

«Мы до сих пор не можем полностью принять эту потерю. Но хотим, чтобы каждый, кто знал Артура, кто смеялся вместе с ним, имел возможность сказать ему „спасибо“ и попрощаться», — отметили коллеги.

По словам жены Артура Петрова, стендап-комик вступил в ряды защитников в апреле 2025 года. Мужчина служил в составе 43-й отдельной механизированной бригады. Погиб юморист 18 марта 2026 года в Купянске-Узловом Харьковской области во время эвакуации раненых.

Артур Петров был сценаристом проектов на телевидении, а затем присоединился к стендап-индустрии. Более семи лет юморист выступал в Подпольном стендапе. Также он участвовал в телепроектах Рассмеши комика, ГуднайтКлаб и Комик на миллион. У стендап-комика осталось двое малолетних детей.