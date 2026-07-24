UAnimals выпустил лимитированную коллекцию брелоков из пластика, собранного в украинских нацпарках

Благотворительный бренд Animalism by UAnimals представил новую коллекцию Планета из пластика. В нее вошли четыре брелока из 100% переработанного пластика в форме лисицы, волка, зайца и саламандры.

Первую партию аксессуаров изготовили из пластиковых крышечек, собранных волонтерами UAnimals во время Большой весенней уборки на трех природоохранных территориях Украины: в Голосеевском национальном природном парке, Нижнеднестровском национальном природном парке и природном заповеднике Розточчя. В дальнейшем бренд будет использовать для переработки другое сырье.

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Фото: Предоставлено командой Animalism by UAnimals

По словам представителей бренда, каждый из 200 брелоков имеет уникальный порядковый номер, который не будет повторяться: например, 1/200, 79/200, 159/200. Вместе с изделием покупатель получает открытку с фотографией пластика, который еще недавно загрязнял природу, — именно из этого мусора впоследствии и изготовили брелоки.

Фото: Предоставлено командой Animalism by UAnimals

Брелоки можно приобрести за 1250 гривен на сайте Animalism by UAnimals. Вся прибыль от продажи коллекции будет направлена на спасение животных и природоохранные инициативы общественной организации UAnimals.

«Мы настолько привыкли к пластику, что почти перестали его замечать: бутылка у тропинки, пакет в лесу или крышечка на берегу реки. Этот мусор мог бы еще сотни лет лежать, нанося вред животным и природе, но благодаря коллекции он получил вторую жизнь и стал новой полезной вещью для человека. Именно так мусор перестает быть мусором и становится ресурсом, если обращаться с ним ответственно», — отметила руководительница благотворительного бренда Animalism by UAnimals Анастасия Юрко.

Фото: Предоставлено командой Animalism by UAnimals

По данным Программы ООН по окружающей среде, человечество ежегодно производит более 430 миллионов тонн пластика, и значительная его часть после использования становится отходами. В мире перерабатывается лишь около 9% пластиковых отходов, а остальное сжигают, утилизируют или складируют на полигонах. Пластик находят повсюду — от Арктики до глубочайших океанических впадин, а микропластик попадает в воздух, питьевую воду, почву и, в конечном счете, в организм человека.

В Animalism напоминают: сама по себе переработка не решит проблему загрязнения пластиком. Однако она помогает сократить количество отходов, остающихся в окружающей среде, и повторно использовать уже произведенный пластик. Команда бренда также призывает присоединяться к волонтерским инициативам UAnimals, в числе которых — ежемесячные уборки в национальных парках и приютах, выгул животных, раздача корма и средств обработки в прифронтовых зонах, а также помощь в эвакуации животных.