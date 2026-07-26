Саксофонист Андрей Бармалий, который служит в ВСУ, попал в скандал из-за своего неподобающего поведения. Бармалия, и продюсера Павла Ступака обвинили в сексуальных домогательствах.

Своей травматической историей поделилась музыкант Алина Галицкая (lina.somnia в Instagram, музыкальный проект Fuji Moodji). Инцидент произошел 23 июля у кинотеатра Жовтень в Киеве.

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Девушка рассказала, что решила не замалчивать ситуацию, потому что Бармалий и Ступак работают в музыкальной сфере, и имеют влияние на сообщество. И также подчеркнула, что никто не имеет права переступать чужие границы.

«Я не публикую эту историю, чтобы передо мной извинились. Я публикую ее, потому что считаю: такое поведение должно иметь последствия. Я также публикую ее для других девушек. Чтобы они знали: если с вами произошло нечто подобное, вы не сами. И чтобы в следующий раз, когда кто-то позволит себе переступить чужие границы, он хотя бы на секунду задумался, стоит ли это делать», — отметила девушка.

Фото: instagram.com/lina.somnia

По словам девушки, Бармалий и Ступак находились в состоянии алкогольного опьянения. «Было чувство, что меня перестали воспринимать как человека. Что мои слова „это неэтично“ ничего не означают. Что мои границы не существуют. Что моя роль в этой ситуации — быть объектом для чужих шуток, сексуальных комментариев и самоутверждения. Именно это было для меня самым болезненным», — написала Алина.

«Павел сразу признал свою вину и извинился по телефону. Андрей сначала написал, что не помнит, что произошло. После первых последствий для себя он вышел на связь, признал, что не помнит событий вечера и предложил извиниться. Я не нуждаюсь в извинениях. Я нуждаюсь в последствиях. Не потому, что хочу кому-то отомстить. А потому, что эти люди работают в музыкальной сфере, взаимодействуют с другими людьми и оказывают влияние на сообщество», — добавила Галицкая.

В Культурных силах Украины отреагировали на обвинения в адрес саксофониста и военнослужащего. «Нам искренне жаль из-за ситуации, которая произошла. Поведение отдельных людей не является отражением ценностей Культурных сил и является для нас абсолютно неприемлемым. Мы приносим искренние извинения девушке, которая столкнулась с таким поведением, и всем, кого коснулась эта история. Военнослужащий и участник Культурных сил, участвовавший в этой ситуации, понесет дисциплинарное наказание. Мы приложим усилия, чтобы подобные ситуации не случались», — говорится в заявлении.

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Фото: instagram.com/lina.somnia

Павел Ступак извинился в Stories: «Мое поведение в тот вечер было неприемлемым. Независимо от обстоятельств или моего состояния, это не оправдание. Я искренне сожалею, что своими словами и поведением нанес дискомфорт и обидел другого человека. Я полностью беру ответственность за свои слова. Еще раз искренне прошу прощения. Сделаю соответствующие выводы и не допущу, чтобы подобное повторилось».

Фото: instagram.com/pashka_stupak

Алину поддержала Наталка Денисенко. «Просто хочется кричать на весь мир: когда это закончится! Вы большая молодец что написали об этом! Эти изверги должны быть наказаны! Для того чтобы ни одна женщина больше не получила таких издевательств!», — написала актриса.

Музыкальное сообщество Fusión Jams разорвало сотрудничество с саксофонистом Андреем Бармалием из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Андрей Бармалий также уже вышел на связь. Он записал публичное видеообращение, в котором просит прощения.