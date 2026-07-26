«Приму все решения командования». Андрей Бармалий попросил прощение у Алины Галицкой, которая обвинила его в сексуальном домогательстве

Андрей Бармалий (Андрей Мартыненко) подтвердил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда позволил себе неподобающее поведение и своими действиями унизил Алину Галицкую. Инцидент произошел 23 июля у кинотеатра Жовтень в Киеве.

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Андрей Бармалий записал публичное видеообращение, в котором отметил, что примет все решения командования и последствия своих поступков. У Алины Галицкой саксофонист просит прощения. Продюсер Павел Ступак, которого Алина также обвинили в сексуальных домогательствах, уже извинился.

«Сейчас мне тяжело сказать это все без подготовки. Я вел себя неприемлемо. Я был в состоянии алкогольного опьянения, позволил себе грубые сексуализированные высказывания и неуместное физическое поведение в отношении Алины Галицкой. Я нарушил ее личные границы и поставил ее в унизительную и опасную ситуацию. Алкоголь — не оправдание. Когда Алина впоследствии обратилась ко мне, я не осознал серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной и могла причинить ей дополнительную боль. Вместо того чтобы внимательно ее выслушать, я отреагировал неподобающе. Я прошу прощения у Алины. Из-за моего поведения она была вынуждена защищать свои личные границы и публично говорить о том, чего вообще не должно было произойти. Своими действиями я нанес ущерб не только Алине, я подвел людей, которые мне доверяли, коллег, родных, а также нанес репутационный ущерб организациям, к которым имею отношение. Я не ожидаю, что Алина примет мои извинения, или захочет со мной общаться. Она мне ничего не должна. Я понимаю, что это извинение не может отменить произошедшее. Я приму все решения командования и последствия своих поступков. Алина, мне искренне жаль, что мое поведение причинило тебе боль, унизило тебя. Я признаю свою ответственность и прошу прощения», — сказал Бармалий.

После инцидента музыкальное сообщество Fusión Jams разорвало сотрудничество с саксофонистом Андреем Бармалием.