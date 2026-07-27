Алина Галицкая отреагировала на извинения Андрея Бармалия, который признал свою вину в сексуальном домогательстве

Пиар-менеджер Алина Галицкая прокомментировала видеообращение саксофониста Андрея Бармалия, в котором он публично извинился перед ней. Музыкант, который служит в ВСУ, признал свою вину.

Это произошло после того, как Галицкая обвинила его в сексуальном домогательстве. Андрей Бармалий (Андрей Мартыненко) подтвердил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда своими действиями унизил Алину Галицкую.

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Бармалий отметил, что позволил себе грубые сексуализированные высказывания и неуместное физическое поведение в отношении Галицкой, и попросил прощения.

«Лучшим извинением будет больше не вести себя антисоциально и не поражать других людей. Заняться своим алкогольным пороком или пить дома. Я не обиделась, я не желаю мести. Хочу сфокусироваться как раз на тех людях, которых ты обидел. Прощение это признание вины. Ты не признал свою вину, ты извинился за отдельный эпизод. Под моим постом десятки историй, а в моих личных сообщениях еще доказательств. Это прекрасно, что ты извинился — надеюсь в голове в следующий раз возникнет мысль, что так больше не прокатит», — написала Алина.

Фото: instagram.com/andrii_barmalii

В комментариях девушку поддержала актриса Наталка Денисенко. «Этот мужчина должен возместить вам моральный ущерб и отвечать на законном уровне», — обратилась к Алине актриса.

«Я считаю, что таких публичных извинений мало, вы должны ответить за моральную травму по закону. То есть любой мужчина будет публично оскорблять женщину в состоянии алкогольного опьянения и потом может просто извиниться записав видео и все? Для меня это знакомая ситуация… Должны отвечать на законном уровне!», — добавила актриса.

После инцидента музыкальное сообщество Fusión Jams разорвало сотрудничество с саксофонистом Андреем Бармалием. Продюсер Павел Ступак, которого Алина также обвинили в сексуальных домогательствах, уже извинился.