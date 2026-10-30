На фронте погиб 26-летний поэт из Винницкой области Алексей Дегтярев
На фронте погиб 26-летний поэт Алексей Дегтярёв (Фото: Гниванский городской совет)
На фронте погиб 26-летний военнослужащий и поэт из Винницкой области Алексей Дегтярев с позывным Лёва. Он вступил в ряды ВСУ 25 февраля 2022 года — через два месяца после завершения срочной службы.
Об этом сообщает Гниванский городской совет.
Алексей Дегтярёв родился 3 сентября 2000 года в селе Селище. Сначала он учился в Винницком межрегиональном высшем профессиональном училище по специальности «оператор по обработке информации», а позже — в Винницком аграрном университете.
Он вступил в ряды армии в начале полномасштабного вторжения — 25 февраля 2022 года. Всего за два месяца до этого он завершил срочную службу. Воевал в Николаевской, Херсонской и Донецкой областях — сначала в пехоте, а впоследствии стал оператором дрона.
В последнее время занимал должность командира пулеметного взвода штурмовой специализированной роты штурмового специализированного батальона. Занимался подготовкой военнослужащих.
Алексей Дегтярёв погиб 20 октября. У него остались родители, две старшие сестры и младший брат.