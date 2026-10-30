На фронте погиб 26-летний поэт из Винницкой области Алексей Дегтярев

На фронте погиб 26-летний военнослужащий и поэт из Винницкой области Алексей Дегтярев с позывным Лёва. Он вступил в ряды ВСУ 25 февраля 2022 года — через два месяца после завершения срочной службы.

Об этом сообщает Гниванский городской совет.

Алексей Дегтярёв родился 3 сентября 2000 года в селе Селище. Сначала он учился в Винницком межрегиональном высшем профессиональном училище по специальности «оператор по обработке информации», а позже — в Винницком аграрном университете.

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Он вступил в ряды армии в начале полномасштабного вторжения — 25 февраля 2022 года. Всего за два месяца до этого он завершил срочную службу. Воевал в Николаевской, Херсонской и Донецкой областях — сначала в пехоте, а впоследствии стал оператором дрона.

В последнее время занимал должность командира пулеметного взвода штурмовой специализированной роты штурмового специализированного батальона. Занимался подготовкой военнослужащих.

Алексей Дегтярёв погиб 20 октября. У него остались родители, две старшие сестры и младший брат.