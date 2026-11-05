Во временно оккупированном Крыму умерла преподавательница из Харькова Александра Казаровицкая, которую в июле 2026 года задержали российские силовики. 4 июля её, вероятно, похоронили в Севастополе.

Об этом сообщили языковая школа Профессионал, основательницей которой была Казаровицкая, и правозащитная организация Мемориал.

«С глубокой скорбью сообщаем: не стало Александры Казаровицкой (Колесниковой), директора по учебной работе (Director of Studies) и соосновательницы школы Профессионал. Ее убила Россия. Саша была невероятно светлым и талантливым человеком. Будучи настоящим преподавателем и наставником, она никогда не останавливалась в собственном развитии и искренне радовалась успехам каждого ученика», — говорится в сообщении.

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В школе пояснили, что отец умершей — бывший военный. Выйдя на пенсию, он выбрал квартиру в Севастополе. Сама же Александра почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове, где жила её бабушка.

Утверждается, что во время войны Александра Казаровицкая встречалась с родителями то в Турции, то в Грузии. Позже семья приняла решение перевезти родителей в Турцию на постоянное место жительства.

«Летом она поехала в Севастополь максимум на месяц, чтобы помочь родителям продать квартиру и переехать. В сентябре Саша должна была вернуться домой. Там ее задержали. Нашли ее переписку с волонтером, которая велась еще с начала полномасштабного вторжения. Затем — три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом — „самоубийство“. Домой Саша уже не вернулась», — добавили в школе Профессионал.

Российские оккупанты не разглашают, в чем именно «подозревали» Александру Казаровицкую. Причиной смерти женщины называют якобы «самоубийство». Смерть констатировали 25 октября, после чего ее похоронили в Севастополе 4 ноября.

У женщины остались муж и дочь.

Напомним, что недавно в РФ освободили тяжелобольного крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева.