Журналисты российского издания Новая газета Европа побеседовали с друзьями погибшей харьковчанки Александры Казаровицкой , которая якобы покончила с собой. В начале ноября женщину похоронили в Севастополе.

По данным российских СМИ, Александра Казаровицкая погибла во Владикавказе. Подруга погибшей Ирина Сальник, беседовавшая после похорон с мужем Александры, подтвердила этот факт журналистам.

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В материале утверждается, что тело женщины доставили в Севастополь к родителям и там же похоронили. Похороны состоялись 3 ноября, а датой смерти названо 24 октября. Хотя ранее сообщалось, что смерть Александры констатировали 25 октября, после чего ее похоронили в Севастополе 4 ноября.

Кроме того, Новая газета Европа опровергла информацию о том, что Александра Казаровицкая ехала в оккупированный Крым продавать родительский дом — об этом ранее заявляли в школе Профессионал, где погибшая работала директором по учебной части (Director of Studies). По их данным, женщина отправилась в Крым для обновления документов, так как формально являлась гражданкой России.

Александра Казаровицкая (слева) и Ирина Сальник (справа) / Фото: Ирина Сальник / Facebook

В Центре прав человека ZMINA сообщили Суспільному, что родственники умершей Александры Казаровицкой к ним пока не обращались, однако обращалась ее подруга Ирина, которая рассказала, что работницу сферы образования задержали не в Крыму, а на территории России.

«Насколько мы понимаем, когда она направлялась в Крым через Россию, ее задержали у российской границы. Там проверили ее телефон и обнаружили переписку с украинским волонтером. То есть до Крыма она даже не доехала», — отметила менеджер проектов Центра прав человека ZMINA Виктория Нестеренко.

Нестеренко добавила, что муж Александры, по ее данным, поддерживал с ней связь во время ее задержания, и они имели возможность общаться.

Для правозащитников сообщение о смерти работницы сферы образования стало шоком, поскольку не было никаких сведений о ее задержании, добавляет Суспільне.

Каким путем выезжала Александра, где ее задержали и в каком СИЗО она находилась, пока неизвестно.

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«По официальной версии, она покончила с собой. Но в это никто не верит. Севастопольские друзья Александры были на ее похоронах. Они просили не называть их имен, но подтвердили, что Сашу нашли в петле. И что в тот момент она находилась уже не в СИЗО, а в частном жилье — под чем-то вроде домашнего ареста. Но ни буддисты, ни друзья, ни семья в самоубийство не верят», — пишут журналисты Новой газеты Европа.