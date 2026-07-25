«Людей с опытом хватает». Александр Терен высказался о назначении Виталия Кима министром по делам ветеранов
Александр Терен высказался о назначении Виталия Кима министром по делам ветеранов (Фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Ветеран войны и общественный деятель Александр Терен Бутько отреагировала на назначении Виталия Кима министром по делам ветеранов. Терен считает, что министерство по делам ветеранов должен возглавлять человек, который защищал Украину на фронте.
При этом Терен отметил, что не имеет ничего против Виталия Кима, но у него есть вопрос к самому решению.
«Я уже посетил десятки форумов и мероприятий для ветеранов. И на каждом из них говорили, насколько ветераны важны и что без нас невозможно строить государство. Все наперегонки хотят трудоустраивать ветеранов и брать их советниками. Но это действительно искреннее желание? Или просто потому, что сейчас так правильно? Очередное назначение министром по делам ветеранов человека, не ветерана. Я не имею ничего лично против Виталия Кима. Но у меня есть вопрос к самому решению. У нас достаточно ветеранов, которые после службы руководили крупными компаниями, занимались политикой еще до войны или уже несколько лет работают именно над ветеранской политикой. Людей с опытом хватает. Для чего все это время нам рассказывали о важности ветеранов в формировании государственной политики? Иногда детям дают игрушку, чтобы успокоить и отвлечь. Создается впечатление, что ветеранам тоже дали такую "игрушку» — бесконечные форумы, правильные слова, красивые речи о нашей важности. А когда доходит до реальных решений, оказывается, что без нас вполне можно обойтись. Министерство по делам ветеранов должно возглавлять человек, который защищал свое государство и уже доказал своей службой, что готов ставить его выше", — прокомментировал Терен.
Ранее министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким отреагировал на протесты в Украине против его назначения на эту должность, заявив, что отводит себе один год на реализацию необходимых для ветеранов изменений.