«Людей с опытом хватает». Александр Терен высказался о назначении Виталия Кима министром по делам ветеранов

При этом Терен отметил, что не имеет ничего против Виталия Кима, но у него есть вопрос к самому решению.

«Я уже посетил десятки форумов и мероприятий для ветеранов. И на каждом из них говорили, насколько ветераны важны и что без нас невозможно строить государство. Все наперегонки хотят трудоустраивать ветеранов и брать их советниками. Но это действительно искреннее желание? Или просто потому, что сейчас так правильно? Очередное назначение министром по делам ветеранов человека, не ветерана. Я не имею ничего лично против Виталия Кима. Но у меня есть вопрос к самому решению. У нас достаточно ветеранов, которые после службы руководили крупными компаниями, занимались политикой еще до войны или уже несколько лет работают именно над ветеранской политикой. Людей с опытом хватает. Для чего все это время нам рассказывали о важности ветеранов в формировании государственной политики? Иногда детям дают игрушку, чтобы успокоить и отвлечь. Создается впечатление, что ветеранам тоже дали такую ​​"игрушку» — бесконечные форумы, правильные слова, красивые речи о нашей важности. А когда доходит до реальных решений, оказывается, что без нас вполне можно обойтись. Министерство по делам ветеранов должно возглавлять человек, который защищал свое государство и уже доказал своей службой, что готов ставить его выше", — прокомментировал Терен.

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Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Ранее министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким отреагировал на протесты в Украине против его назначения на эту должность, заявив, что отводит себе один год на реализацию необходимых для ветеранов изменений.