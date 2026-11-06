В Киеве и Львове проведут акции Пустые стулья в поддержку заключенных журналистов и правозащитников

6 ноября, 10:17
Google Читайте NV в Google
Акция Пустые стулья в 2021 году (Фото: Стас Юрченко / Граты)

Акция Пустые стулья в 2021 году (Фото: Стас Юрченко / Граты)

15 ноября во Львове и Киеве PEN Ukraine и Центр гражданских свобод проведут акции Пустые стулья в поддержку заключенных журналистов и правозащитников.

Ее проведут 15 ноября — в День заключенного писателя, также известный как День пустых стульев (Empty Chair Day). Он был учрежден Международным ПЕН-клубом. Пустой стул — символ людей, которые не могут присутствовать из-за заключения, преследований, исчезновения или гибели.

Реклама

Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод проводят акцию Пустые стулья с 2018 года.

Центр гражданских свобод/Facebook (Фото: Центр гражданских свобод/Facebook)
Центр гражданских свобод/Facebook / Фото: Центр гражданских свобод/Facebook

Как сообщает Суспільне, к акциям присоединятся освобожденные из плена, журналисты, правозащитники и представители культурного сообщества. Они расскажут о пережитом в российском заключении, о положении людей, которые до сих пор остаются в неволе, и о необходимости добиваться их освобождения.

Во Львове среди участников будут:

  • Марина Александрович — переводчица, редактор, жена пропавшего без вести военнослужащего, поэта и иллюстратора Николая Леоновича;
  • Александр Яковлев — мэр Скадовска в Херсонской области, которого российские оккупанты похитили в марте 2022 года;
  • Олег Батурин — журналист-расследователь из Херсонской области, бывший гражданский пленный, документирующий военные преступления России.

В Киеве к акции присоединятся:

  • Максим Буткевич — правозащитник и журналист, освобожденный из российского плена;
  • Евгений Шибалов — освобожденный из плена, соавтор книги Игра чисел. Выжить ради любви (вместе с директором издательства Білка Ириной Белоцерковской);
  • Дмитрий Канупер — освобожденный из плена военнослужащий, автор книги Окраец ;
  • Денис Чистиков — заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым;

Также в Киеве к акции может присоединиться Алексей Ануля — освобожденный из плена военнослужащий, автор книги Jingle Bellz. Документальный дневник.

Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Пленные Политзаключенные Центр гражданских свобод

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies