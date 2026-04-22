Аисты Одарка и Грицик имеют пять яиц в 2026 году (Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов)

Вечером 21 апреля в гнезде известных аистов Одарки и Грицика из села Леляки Полтавской области появилось пятое яйцо, которое станет последним в этом сезоне.

Об этом сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

«21 апреля Одарка должна была ответить на главный вопрос этого вечера в частности и этого сезона в целом: будет ли в их гнезде пятое яйцо? Интригу держала недолго, поэтому все желающие имели возможность увидеть появление пятого яйца не около полуночи, а на несколько часов раньше», — отметила Ирина Саражинская.

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По словам исследовательницы птиц, с в сезоны 2023−2025 в известном гнезде традиционно появлялось пять яиц, однако каждый сезон может отличаться от предыдущих, поэтому точно не было известно, будет ли пятое яйцо.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Всего в 2026 году яйца появлялись в такие дни:

первое яйцо — 13.04 в 23:48,

второе яйцо — 15.04 в 23:41,

третье яйцо — 17.04 в 23:14,

четвертое яйцо — 19.04 в 21:52,

пятое яйцо — 21.04 в 21:17.

По словам исследовательницы, птенцы в аистовом гнезде должны появиться через месяц. А в течение этого времени Одарка и Грицик будут высиживать их и согревать своим теплом.

В прошлом году у известной пары аистов также появилось пять птенцов, однако во время взросления Грицик вынес из гнезда самую молодую, которую назвали Катя. По словам ученых, это обусловливалось тем, что птицам трудно прокормить большое количество птенцов. Кроме этого Катя была слабой и не «боролась» за еду наравне с другими аистами.

Однако птенца подобрали неравнодушные люди, которые в правильных условиях выходили Катрусю. Когда аист набралась сил и повзрослела, она присоединилась к одной из стай и улетела с ними.