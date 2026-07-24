«Гнездо опустело». Четверо аистят Одарки и Грицика совершили свои первые полеты

Начиная с 20 июля, аистята известных птиц Одарки и Грицика начали совершать свои первые полеты. До этого они неделями тренировали крылья, для чего выполняли необходимые прыжки над гнездом.

Об этом сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

20 июля свой первый полет совершила аистиха Мрия в возрасте 62 дней. Ее не было в гнезде три минуты 54 секунды. 21 июля на крыло встал еще один молодой аист — в возрасте 64 дней в небо взлетел Махаон. Его первый полет длился семь минут 44 секунды.

Реклама

Эти птицы — не самые старшие аистята в гнезде. Несмотря на это, именно они первыми покинули дом, чтобы полетать. В течение следующих двух дней каждый из них совершил по три вылета за пределы гнезда.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

22 июля свой первый полет совершил самый старший аист — Лельович. Ему тогда исполнилось 65 дней. Птица отсутствовала более часа. Самая младшая, Ника, встала на крыло 23 июля в возрасте 64 дней. Отмечается, что аист летал с 11:36 до 16:35.

В тот же день, 23 июля, в какой-то момент гнездо Одарки и Грицика полностью опустело, когда все четыре аиста улетели.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

«23 июля гнездо опустело. Таким мы видели его еще до возвращения аистов, таким — во время кольцевания птенцов, таким наблюдали его сегодня в течение нескольких часов, пока летали молодые аисты, успешно вставшие на крыло. <…> Лельович, Махаон, Мрия, Ника — чудесная четверка, выросшая у нас на глазах в гнезде и уже открывшая для себя бескрайний простор для полетов. Мы еще не прощаемся с ними, но прекрасно понимаем, что время расставания не остановить — оно рано или поздно наступит», — отметила Ирина Саражинская.