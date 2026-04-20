В гнезде Одарки и Грицика появилось новое яйцо

Аисты Одарка и Грицик уже имеют четыре яйца (Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов)

В гнезде известных аистов Одарки и Грицика появилось четвертое яйцо. Это произошло 19 апреля, как и прогнозировали поклонники птичьей пары.

Об этом сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

«19 апреля была надежда на четвертое яйцо, которое „консилиум чатовых повитух“ планировал дождаться после 23-х (уже традиционно), но собрались на опережение — после 21-х: вдруг Одарка раньше снесется, ведь утром всем на работу, надо выспаться. Может, Одарка читала чат, потому что таки раньше снесла четвертое яйцо: в 21:52. А уже через три минуты поднялась и показала четыре яйца», — рассказала Ирина Саражинская.

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По словам исследовательницы птиц, Грицик обратил внимание на новое яйцо только в 22:27, после чего спокойно уселся и продолжил высиживать кладку вместо Одарки.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Теперь зрители ожидают пятое яйцо, которое должно появиться 21 апреля. Именно пять яиц Одарка и Грицик имели в прошлом году. Однако, будет ли в новом сезоне столько же птенцов, точно неизвестно.

Первое яйцо появилось 13 апреля, после этого следующие Одарка снесла соответственно 15 апреля, 17 апреля и 19 апреля.

Ученый Виталий Грищенко рассказал, что во время высиживания яиц у птиц образуется насидное пятно — участок голой кожи на животе и нижней части груди. Благодаря этому яйца лучше обогреваются, ведь на этом участке тела увеличивается капиллярная сетка, поэтому ее температура на 1−2°C выше, чем на других участках кожи. Температура семенного пятна достигает 36−42°C, что позволяет усилить нагрев верхней части яйца.

«В основном оно [седалищное пятно — ред.] есть только у самок. Самцы у многих видов птиц тоже насиживают, хотя и не имеют седлового пятна. Но они обычно только подменяют самок. То есть хоть и менее эффективно насиживают, но тоже помогают», — отметил Виталий Грищенко.

После того, как период высиживания яиц завершается, голый участок тела птицы снова зарастает перьями.