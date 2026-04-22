Аист, который семь лет гнездился в Польше, на этот раз поселился в украинском селе

Аист по имени Збыся в течение семи лет гнездилась в Польше, однако в 2026 году решила поселиться в селе Довжки Хмельницкой области.

Об этом сообщил украинский орнитолог Владимир Невмержицкий.

Польские ученые в течение последних семи лет следили за Збысей благодаря GPS-трекеру, который установили на ее лапке. Когда в 2026 году эксперты увидели, что птица долгое время остается в Украине, обратились к коллегам и попросили проверить, все ли хорошо с аистом.

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«По просьбе польских коллег из Centrum Informacji Przyrodniczej [польский Информационный природоведческий центр — ред.], имел возможность проверить локацию, на которую указывал GPS-трекер меченого ими аиста белого и оказалось, что все в порядке, птица на гнезде и в паре в с. Довжки, Хмельницкой области», — написал Владимир Невмержицкий.

Фото: Владимир Невмержицкий

Польские орнитологи сообщили, что для Збыси в этом году состоялась седьмая миграция в Африку с GPS-трекером. За эти годы птичка впервые выбрала новое место для гнездования, ведь раньше всегда оставалась в Польше.

Фото: Владимир Невмержицкий

«Эта птица родилась в Польше и совершила семь миграций в Африку и обратно. В этом году он впервые выбрал другую страну; теперь его гнездо в Украине. В Польше аист является символом безопасного возвращения домой — надеемся, что это послужит хорошим признаком для всех», — отметил польский исследователь птиц Мартин Сливински.