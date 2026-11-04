«Научим маскироваться от врага, а не от своих». 93-я бригада записала ролик, в котором обратилась к мужчинам, уклоняющимся от мобилизации

Как рассказали NV в бригаде, главный герой кампании — «не привычный образ уклониста, а сам страх мобилизации». В серии коротких роликов показано, как этот страх изматывает людей в повседневных ситуациях: дома, в супермаркете и аптеке. Кампания призывает бороться с этим страхом.

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На данный момент в рамках кампании уже вышло два ролика. В первом — женщина средних лет самостоятельно покупает продукты и личные вещи, пока мужчина остается дома и смотрит телевизор.

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В другом — мужчина, переодетый в женщину, гуляет по городу и пользуется метро. В конце оба героя видят дрон, к которому привязана картонка с надписью «Выходи из дома».

«Страха становится меньше, когда начинаешь сам решать, что делать дальше. Выходи из дома — мы поможем пройти путь от первого звонка до службы в подразделении», — отмечают в бригаде и добавляют, что сейчас идет набор в подразделение беспилотных систем в составе 93-й ОМБр.

Ранее в Сети обсуждали рекрутинговый проморолик бригады Азов под названием А мой — в Азове.