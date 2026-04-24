Мужчина в течение года совершал сексуальное насилие в отношении малолетней (Фото: Прокуратура Украины)

На Харьковщине в суд направили обвинительный акт в отношении 68-летнего мужчины, который, по данным следствия, почти год насиловал 8-летнюю девочку. Ребенок считал мужчину дедушкой.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что после начала полномасштабного вторжения семья, в которой воспитывали 8-летнюю девочку, переехала из своего дома в зоне боевых действий и временно поселилась в доме бабушки в более безопасном селе Харьковской области.

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Там проживал мужчина, которого ребенок считал своим дедушкой. «В течение декабря 2022 — сентября 2023 годов обвиняемый неоднократно насиловал девочку и совершал в отношении нее развратные действия, пользуясь отсутствием взрослых. Зафиксировано 15 эпизодов таких действий», — отметили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, даже когда семья вернулась в свою квартиру, однако на выходные приезжала к бабушке, мужчина совершал сексуальное насилие в отношении ребенка. Правоохранители отметили, что подозреваемый запугал девочку и заставил молчать.

Фото: Прокуратура Украины

Со временем мать заметила изменение в поведении дочери и обратилась к психологу. Следствие установило, что во время общения с психологом девочка начинала дрожать при упоминании о «дедушке». В конце концов ребенок рассказал о том, что ей пришлось пережить.

В январе 2026 года мужчине сообщили о подозрении и взяли под стражу. Ему инкриминируют изнасилование (ч. 6 ст. 152 УК Украины), сексуальное насилие (ч. 6 ст. 153 УК Украины) и развратные действия в отношении малолетнего лица, совершенные членом семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины).