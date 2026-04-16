8-летний мальчик растрогал Сеть исполнением гимна Украины на жестовом языке

8-летний Ефим исполнил гимн Украины на жестовом языке в общественном транспорте и случайно попал на видео, которое его мама записывала отцу.

Мама Ефима Леонила в Threads рассказала, что ехала с сыном в общественном транспорте и записывала видео сообщения мужу, когда случайно заметила, что ее сын, который имеет нарушения слуха, исполняет гимн Украины на жестовом языке.

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Женщина опубликовала видео, которое разлетелось по Сети и растрогало пользователей.

«На минуточку, мальчику 8 лет. Я в свои 8 лет и все свое сознательное детство и жизнь не знала слова гимна Украины. И даже как спеть на жестовом языке», — отметила Леонила, которая также имеет частичную потерю слуха.

Женщина рассказала 24 Каналу, что развитие ребенка с нарушениями слуха в стране, где идет война, очень важно. По словам Леонилы, она благодарна за это школе, где учится ее сын. «Именно там мой сын Ефим получил первые важные знания: понимание, что такое минута молчания, что означает гимн Украины и как его чувствовать, даже без звука. Несмотря на военное положение, школа продолжает работать. Учителя преданно выполняют свое дело, вкладывая силы и душу, чтобы дети получали качественные знания. И это имеет огромное значение», — отметила женщина.

По словам Леонилы, ранее она не распространяла фото или видео, на которых видно сына, однако позже поняла, что в старшем возрасте ребенок может спросить, чего его нет в воспоминаниях в соцсетях и женщина решила исправлять ситуацию.

«Тогда я решила быть менее категоричной. Публиковать только те моменты, которые хочется сохранить как память. И именно такой момент вдруг стал одним из самых чувствительных в сети. Глухота — это не болезнь. Это особенность, отсутствие функции слуха. Но дети этого возраста не воспринимают себя „другими“. Они открыты, коммуникабельны, а их родной язык — жестовой. Глухота — это не приговор», — поделилась Леонила.

Фото: Фото предоставлено 24 Каналу

Женщина тоже имеет нарушение слуха, как и ее муж. Киевлянка рассказала, что занимается волонтерством в благотворительной организации Международный волонтерский фонд глухих Слышу сердцем.

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«Вся наша команда — это люди с нарушением слуха, которые помогают таким же людям по всей Украине. В 2024 году мы работали на востоке Украины — в городах Донецкой и Харьковской областей. Доставляли гуманитарную помощь в семь городов, где проживают люди с нарушением слуха, в том числе пожилые. Часть этих территорий, к сожалению, уже оккупирована», — рассказала женщина.

По словам Леонилы, ее сын также уже приобщался к волонтерской деятельности. Женщина отметила, что Ефим растет с пониманием — люди с нарушением слуха могут все.

Также Леонила рассказала, что работает контент-менеджером, а с 2023 года еще и ведет собственный книжный клуб, «чтобы развивать читательскую культуру среди глухих».