В Полтавской области отца подозревают в убийстве сына (Фото: Национальная полиция Украины)

Утром 21 апреля в одном из сел Полтавской области умер 3-летний мальчик. После этого правоохранители задержали его отца.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Полтавской области со ссылкой на начальника полиции Полтавской области Евгения Рогачева.

«30-летнего жителя одного из сел Полтавского района подозревают в умышленном убийстве своего малолетнего сына. Происшествие произошло утром 21 апреля», — отметили правоохранители.

Реклама

По словам полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты полиции и работники прокуратуры. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Полтавской областной прокуратуре рассказали, что по факту умышленного убийства малолетнего ребенка начато досудебное расследование (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.