11-летний ребенок познакомился с 22-летним нападающим на сайте для знакомств (Фото: Прокуратура Украины)

22-летнего киевлянина будут судить по обвинению в изнасиловании 11-летней девочки. Они познакомились через приложение для знакомств.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что 22-летний киевлянин познакомился с 11-летней школьницей через приложение для знакомств. Там мужчина рассказал ребенку, что ему 15 лет. По словам правоохранителей, из-за этого девочка не восприняла мужчину как угрозу.

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В Офисе Генпрокурора отметили, что обвиняемый точно знал о возрасте ребенка. Несмотря на это во время виртуального общения подозреваемый предложил школьнице личную встречу.

Мужчина встретился с девочкой в одном из киевских парков. По данным следствия, оттуда они пошли к заброшенному зданию, где мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком. О пережитом девочка рассказала матери, которая в свою очередь обратилась к правоохранителям.

Фото: Прокуратура Украины

В ноябре 2025 года мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины — изнасилование малолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста. Сейчас дело передали в суд. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.