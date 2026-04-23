В Славянске 100-летняя женщина оформила загранпаспорт

100-летняя жительница Славянской городской громады подала документы на оформление загранпаспорта, чтобы навестить внучку в Европе.

Об этом 22 апреля сообщили в Государственной миграционной службе Украины. Оформлением документов занимаются миграционеры Славянского отдела.

«В Славянский отдел ГУГМС в Донецкой области обратилась гражданка 1925 года рождения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Александра Ивановна спланировала путешествие в Европу для отдыха и посещения внучки», — отметили в Государственной миграционной службе.

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Фото: Главное управление ДМС в Донецкой области

Сообщается, что на днях Александра Ивановна должна получить готовый документ и сможет поехать за границу к родне.

В сентябре 2025 года сообщалось, что 101-летняя жительница Днепропетровской области обратилась в отдел в Павлограде и оформила загранпаспорт. Женщина планировала поехать в Германию к семье.

87-летняя жительница Закарпатской области обращалась в миграционную службу с просьбой сделать ей новый паспорт гражданки Украины. Когда работники поинтересовались ее возрастом, женщина пыталась их убедить, что ей еще нет 70-ти лет.