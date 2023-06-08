Шуляк рассказала, что делает государство, чтобы 8,2 млн украинцев вернулись из стран ЕС 8 июня, 13:51 Елена Шуляк рассказала, что люди, чье жилье разрушили оккупанты, могут выбирать, где они хотят получить компенсацию и жить в будущем (Фото:Олена Шуляк via Facebook)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины рассказала, что делает государство, чтобы вернуть 8,2 млн украинцев, которые сейчас находятся в странах ЕС.

Шуляк отметила, что, по последним данным, 8,2 млн граждан Украины, что составляет 20% от всего населения, находятся только в странах ЕС.

«Огромное количество людей действительно может не вернуться домой. Поэтому на сегодня мы делаем определенные вещи для того, чтобы максимальное количество их возвращалось», — заявила глава партии Слуга народа.

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Она рассказала, что с 10 мая запущена программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье.

«Мы искренне считаем, что люди, которые сейчас находятся не в Украине, не имеют жилья, для них это будет определенным стимулом возвращаться в Украину. Когда мы разрабатывали соответствующее законодательство, мы прописали возможность, что человек, у которого разрушено жилье, будет сам выбирать населенный пункт, где он захочет иметь свой новый дом. Мы понимаем, что переехали предприятия, где раньше люди работали, кто-то переехал к родственникам, и мы хотели не привязывать людей к тому жилью, где оно раньше было разрушено, чтобы предоставить возможность людям свободно выбирать», — сказала Шуляк.

Глава партии Слуга народа добавила, что возможность выбрать жилье на подконтрольной территории Украины предусмотрена для украинцев, чье жилье было разрушено на оккупированной территории.

«Это будет также тем фактором, который позволит этим людям как можно быстрее вернуться в Украину», — считает она.

Другими факторами Шуляк назвала безопасность, победу Украины и «работу с достойными условиями оплаты труда».