Вулкан Этна сползает к морю - ученые

Ученые из Открытого университета Великобритании установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год, сообщает BBC.

Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может повыситься.

"Пока что нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", - сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.

Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру самого большого вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, к городу Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.

Напомним, вулкан Этна извергался ровно год назад. В результате извержения пострадали не менее десяти человек.