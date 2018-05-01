В Пекине начали тестировать технологию распознавания лиц в супермаркетах

В Пекине на кассах супермаркетов начали тестирование технологии распознавания лица.
Об этом сообщает Голос Америки.
"Технология распознавания лиц безопаснее, чем сканирование сетчатки глаза, пароли или даже отпечатки пальцев. Вот супермаркеты в Пекине уже начали ее тестирование на кассах", - говорится в сообщении.
Покупателям не нужно общаться с кассирами: пока одна камера распознает лицо, закрепленное за счетом, другая - сканирует товар. Чтобы завершить покупку, нужно ввести номер мобильного, который также привязан к онлайн-счету.
По прогнозам экспертов, технология со временем может распространиться и на другие сферы.
Эксперты говорят, технология распознавания лиц безопаснее чем сканирование сетчатки глаза, пароли или даже отпечатки пальцев. Вот супермаркеты в Пекине уже начали ее тестирование на кассах pic.twitter.com/DWgZbfAhAf- голоc АМЕРИКИ (@chastime) 1 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Amazon открывает "супермаркет будущего" без касс.
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