В Пекине начали тестировать технологию распознавания лиц в супермаркетах

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Технология распознавания лиц безопаснее, чем сканирование сетчатки глаза, пароли или отпечатки пальцев
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Технология распознавания лиц безопаснее, чем сканирование сетчатки глаза, пароли или отпечатки пальцев

В Пекине на кассах супермаркетов начали тестирование технологии распознавания лица.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Технология распознавания лиц безопаснее, чем сканирование сетчатки глаза, пароли или даже отпечатки пальцев. Вот супермаркеты в Пекине уже начали ее тестирование на кассах", - говорится в сообщении.

Покупателям не нужно общаться с кассирами: пока одна камера распознает лицо, закрепленное за счетом, другая - сканирует товар. Чтобы завершить покупку, нужно ввести номер мобильного, который также привязан к онлайн-счету.

По прогнозам экспертов, технология со временем может распространиться и на другие сферы.

Ранее сообщалось, что Amazon открывает "супермаркет будущего" без касс.

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