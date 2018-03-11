В Китае впервые протестировали высокоскоростной поезд длиной более 400 метров

Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров в 16 вагонах

В Пекине (Китай) провели успешные испытания высокоскоростного поезда Fuxing длиной 415 метров, который способен разогнаться до 350 километров в час.

Об этом сообщил производитель составов, пишет DW.

Длина поезда вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных составов. Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров в 16 вагонах.

Тестирование такого поезда было проведено впервые. Новый поезд получит разрешение на проектирование и изготовление только после прохождения всех тестов. Испытания, которые проводят независимые эксперты, включают 28 проверок. Производители отмечают, что Fuxing полностью спроектирован и изготовлен в Китае.

Новый состав также отличается пониженным энергопотреблением.

В настоящее время Китай имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть, около трети которой рассчитана на скорость 350 километров в час.

Ранее Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу сверхскоростного поезда.