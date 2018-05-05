Ученые в США потеряли оружейный плутоний

Образец оружейного плутония-239 весом около одного грамма пропал из Университета штата Айдахо.

Когда именно исчез радиоактивный металл, не знают даже специалисты, пишет Science Alert.

Плутоний может быть сделан только в ядерных реакторах, поэтому каждый образец очень тщательно документирован и контролируется, чтобы убедиться, что он не попал в чужие руки. Однако, в этом случае "что-то пошло не так".

Согласно данным Комиссии по ядерному регулированию (NRC), образец плутония, официально известный как AP-237, был в последний раз зарегистрирован университетом в 2004 году и мог быть потерян в любое время после этой даты. Только в октябре 2017 года кто-то официально заявил, что образец отсутствует.

Небольшие образцы плутония используются исследователями университета для измерения радиационного облучения. По-видимому, сотрудники университета еще в 2004 году запечатали его в защитный контейнер, а затем отложили в сторону, чтобы в дальнейшем утилизировать. После этого он был удален из официальной базы данных ядерных материалов, но никто никогда не регистрировал, где он в итоге оказался.

"К сожалению, из-за отсутствия достаточных исторических данных для демонстрации путей утилизации, которые использовались в 2003 году, образец, о котором идет речь, должен был быть указан как "пропавший без вести", - отмечают ученые.

Тем не менее, представители NRC не слишком обеспокоены. Эксперты полагают, что образец оказался на полигоне для радиоактивных материалов. Похоже, что это скорее случай плохого ведения записей, а не дело рук шпионов.

NRC теперь просит государственный университет штата Айдахо заплатить штраф в размере $8500. В университете также имеется 13 других образцов плутония, весом около грамма каждый, и их нужно будет предъявить NRC.