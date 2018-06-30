30 июня 2018, суббота

Канадские ученые создали прибор, наделяющий объекты невидимостью

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Схема работи прибора

Схема работи прибора

В Канаде ученые из Национального научно-исследовательского института создали прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью. Об этом сообщает Naked science

По словам ученых, данный прибор является первым шагом на пути создания плаща-невидимки.

Новое изобретение производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.

Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.

"Мы совершили прорыв в области маскировки — сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо видимых искажений, так, будто бы его и не было", – заявил один из исследователей Хосе Азана.

Отмечается, что во время проведения эксперимента объект освещали только с одной стороны, однако теоретически данная технология сможет скрыть предмет и при множественных источниках света.

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