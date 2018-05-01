Apple разрабатывает шлем для дополненной и виртуальной реальности

Компания Apple разрабатывает беспроводную гарнитуру, которая будет поддерживать виртуальную и дополненную реальность.
Об этом сообщает вебсайт американского информационного агентства CNET.
Прибор будет снабжен двумя дисплеями с разрешением 8К каждый. В комплект войдут очки и процессор в отдельном корпусе, с которым шлем будет поддерживать беспроводную связь. Процессор должен обеспечить быструю работу устройства и станет частью небольшого компьютера.
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Шлем от Apple также сможет отслеживать перемещения пользователя в пространстве. Сенсор слежения установят в очки.
Проект находится на ранних этапах разработки и имеет кодовое название T288.
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