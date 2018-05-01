Apple разрабатывает шлем для дополненной и виртуальной реальности

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Apple работает над новым гаджетом с виртуальной реальностью

Apple работает над новым гаджетом с виртуальной реальностью

Компания Apple разрабатывает беспроводную гарнитуру, которая будет поддерживать виртуальную и дополненную реальность.

Об этом сообщает вебсайт американского информационного агентства CNET.

Прибор будет снабжен двумя дисплеями с разрешением 8К каждый. В комплект войдут очки и процессор в отдельном корпусе, с которым шлем будет поддерживать беспроводную связь. Процессор должен обеспечить быструю работу устройства и станет частью небольшого компьютера.

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Шлем от Apple также сможет отслеживать перемещения пользователя в пространстве. Сенсор слежения установят в очки.

Проект находится на ранних этапах разработки и имеет кодовое название T288.

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