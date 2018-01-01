Зонд InSight сделал новые фото окрестностей Марса Сегодня, 22:12 198 Цей матеріал також доступний українською Миссия InSight NASA

На Марсе зонд InSight провел тестовые включения приборов и систем посадочной платформы и приступил к съемке окрестностей. Об этом сообщается на сайте NASA.

Также команда начала съемку элементов самой посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции, чтобы выбрать места на поверхности Марса, куда в дальнейшем будет установлен сейсмограф и инструмент для бурения 5-метровой скважины.

"Сегодня мы можем увидеть первые проблески нашего рабочего пространства. К началу следующей недели мы представим его в мельчайших деталях и составим полную картину", – заявил главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, Брюс Банердт.

Отмечается, что на установку инструмента команде может понадобиться около двух-трех месяцев.

В течение последних полутора недель инженеры миссии испытывали эти приборы и системы космических аппаратов, проверяя их работоспособность.

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Напомним, 5 мая 2018 года космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. 26 ноября космический аппарат InSight осуществил посадку на поверхность Марса.

На борту InSight находится два основных инструмента – буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов, с помощью которых исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие – падениями метеоритов из вне.

В отличие от действующих миссий Curiosity и Opportunity, зонд InSight не сможет передвигаться. За 720 дней работы на Марсе, стационарная установка должна пробурить рекордную скважину в 5 метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты.

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