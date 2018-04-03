Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с грузом для МКС

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Ракета доставит груз работникам МКС
Фото: NASA

Ракета доставит груз работникам МКС

Пресс-служба NASA сообщает, что с мыса Канаверал в штате Флорида была запущена ракета Falcon 9 с кораблем Dragon, на борту которого находится груз для Международной космической станции.

Запуск прошел в 23:30 по киевскому времени 2 апреля.

В среду, 4 апреля, корабль пройдет стыковку с МКС и доставит ее работникам продукты и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX в августе 2017 года создал временную дыру в ионосфере Земли.

Причиной образования такой дыры стали необычная траектория ракеты и вес полезной нагрузки.

 

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