Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с грузом для МКС

Пресс-служба NASA сообщает, что с мыса Канаверал в штате Флорида была запущена ракета Falcon 9 с кораблем Dragon, на борту которого находится груз для Международной космической станции.
Запуск прошел в 23:30 по киевскому времени 2 апреля.
В среду, 4 апреля, корабль пройдет стыковку с МКС и доставит ее работникам продукты и предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX в августе 2017 года создал временную дыру в ионосфере Земли.
Причиной образования такой дыры стали необычная траектория ракеты и вес полезной нагрузки.
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