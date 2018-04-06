В центре Млечного пути обнаружили тысячи черных дыр

Американские ученые выяснили, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей Галактики оказалась окружена вереницей из тысяч обычных черных дыр.

Это открытие подтверждает появившуюся десятилетия назад теорию, согласно которой сверхмассивные черные дыры окружены менее крупными, сообщает BBC.

Чарльз Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги изучили архивы данных космической рентгеновской лаборатории NASA Чандра и пришли к выводу, что в центре нашей галактики находится множество черных дыр. По их словам, они обнаружили не менее 12 маломассивных бинарных систем, в которых звезда вращается вокруг невидимого объекта - черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А* (Sgr A*), окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком, что представляет собой идеальные условия для возникновения массивных звезд. Эти звезды зарождаются и умирают в таком облаке, они могут превращаться в черные дыры.

Рассмотрев характеристики и расположение бинарных систем, ученые пришли к выводу, что, вероятно, вокруг Sgr A* может находиться от 300 до 500 подобных систем, и вплоть до 20 тысяч изолированных черных дыр.

"Изолированные, одинокие черные дыры просто черны, они никак себя не проявляют. Но когда черная дыра спаривается с маломассивной звездой, это приводит к вспышке рентгеновского излучения. Оно не столь яркое, но отличается постоянностью и его можно обнаружить", - говорит Чарльз Хейли.

По словам профессора Хейли, результаты исследования доказывают существовавшую до сих пор теорию, а также, значительно продвинут исследование гравитационных волн. Так как, если мы знаем число черных дыр в центре типичной галактики, мы сможем лучше предсказать поведение связанных с ними гравитационных волн.

"Теория говорит о том, что в небольшом регионе в центре Млечного Пути, чья длина, ширина и высота составляют всего шесть световых лет, присутствует как минимум 10 тысяч таких объектов. Только сейчас у нас появились первые свидетельства в пользу этой идеи", — заявил Хэйли.