В Солнечной системе нашли астероид-мигрант

Ученые выяснили, что астероид 2015 BZ509 в отличие от большинства объектов, вероятно, прибыл в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства.

Это первый известный "обитатель" нашей Солнечной системы, который сформировался не здесь, пишет Science Alert.

Большинство объектов Солнечной системы, включая все планеты, вращаются вокруг Солнца в одном направлении: против часовой стрелки или програду. Из тысяч и тысяч астероидов, комет, планет и спутников известно только 95, которые вращаются вокруг Солнца по часовой стрелке. Мало того, что астероид 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по часовой стрелке, это единственный известный подобный объект, который движется в резонансе с планетой.

2015 BZ509 находится на орбите Юпитера и вращается вокруг Солнца с орбитальным резонансом 1:1, то есть с более или менее такой же скоростью, как газовый гигант, — просто в другом направлении.

"Каким образом данный астероид начал двигаться таким образом, деля орбиту с Юпитером, до настоящего времени оставалось загадкой. Если бы 2015 BZ509 был уроженцем нашей системы, он должен был иметь такое же направление, как и все другие планеты и астероиды", — говорит Фатхи Намуни из Обсерватории Лазурного Берега во Франции, ведущий автор новой работы.

Намуни и астроном Хелена Мораис из Университета Паулиста в Бразилии, провели компьютерное моделирование, чтобы увидеть, когда образовалась орбитальная стабильность необычного астероида. Оказалось, что астероид двигался в данном направлении уже 4,5 миллиарда лет назад.

Подобная особенность небесного тела, как объясняет астрофизик, может быть объяснена тем, что 2015 BZ509 попал в Солнечную систему из межзвездной среды и был захвачен притяжением Юпитера. Новые данные могут означать, что в Солнечной системе присутствуют и другие межзвездные астероиды.

Ранее НВ сообщало, что ученые NASA доказали межзвездное происхождение необычного астероида, который прилетел в Солнечную систему из другой галактики. Небесное тело получило обозначение 1I/2017 U1, где I означает interstellar, "межзвездный", а также имя Оумуамуа.

Вначале объект был классифицирован как комета, но наблюдения в ESO и в других обсерваториях не выявили у него никаких признаков кометной активности. Наблюдения на Очень Большом Телескопе ESO в Чили и в других обсерваториях мира показывают, что этот уникальный объект путешествовал в космосе миллионы лет.