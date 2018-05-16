В Китае завершили эксперимент по имитации жизни на Луне

Ученые в Пекине закончили годовой эксперимент "Юэгун-365", в ходе которого установили рекорд по продолжительности нахождения людей в изолированной кабине.

Эксперимент, название которого переводится как "Лунный дворец - 365", провели в Пекинском университете авиации и космонавтики, сообщает агентство Синьхуа.

Эксперимент стартовал 10 мая 2017 года и продлился 370 дней. Его участниками стали восемь студентов данного университета. Они были разделены на две группы, которые поочередно заселялись в замкнутый комплекс "Юэгун-1".

Он представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире. "Юэгун-1" состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов.

Максимальный срок проживания в комплексе одной из групп достиг 200 дней, что стало новым мировым рекордом, предыдущий рекорд принадлежал российским исследователям, которые провели в аналогичной лаборатории 180 дней.

Главный конструктор "Юэгун-1", профессор Лю Хун сообщила, что биорегенеративные технологии жизнеобеспечения, использованные при разработке "Юэгун-1", являются ключевыми технологиями, необходимыми для долгосрочного проживания людей на Луне, а также на других планетах.

"Система на 98% самообеспечивающая. Она работала стабильно и эффективно, обеспечивая поддержку жизни своих пассажиров", — подчеркнула Лю Хун.

Академик Инженерной академии Китая Ван Цзюнь считает, что успешное завершение указанного эксперимента имеет важное теоретическое и практическое значение для обеспечения долгосрочного проживания людей за пределами Земли.