Умер астронавт, четвертым побывавший на Луне

Он стал четвертым человеком и одним из всего лишь 12 в истории, которые ходили по поверхности Луны

В городе Хьюстон, США, в 86-летнем возрасте умер астронавт Алан Бин, который был четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны. Об этом сообщает CNN.

"Алан был самым сильным и добрым человеком, которого я когда-то знала. Он был любовью моей жизни, и я очень скучаю", – сказала его жена Лесли Бин.

Она добавила, что он умер "мирно... окруженный теми, кто его любил".

Сообщается, что бывший космонавт заболел две недели назад во время путешествия в Форт-Уэйн, штат Индиана.

Алан Бин родился 15 марта 1932 в городе Уилер, штат Техас. Бин был экспериментальным летчиком в Военно-морском флоте США, когда NASA выбрало его и 13 других лиц в октябре 1963 года для обучения, чтобы стать третьей группой космонавтов.

Его первая миссия в космос состоялась в ноябре 1969 года в составе экипажа Аполлон-12. Он стал четвертым человеком и одним из всего лишь 12 в истории, которые ходили по поверхности Луны.

"В целом, Бен провел 69 дней, 15 часов и 45 минут в космосе, включая 31 час и 31 минуту на поверхности Луны", – говорится в некрологе.

После выхода на пенсию Бин стал художником и сосредоточил свою энергию на отражении своих впечатлений от приземления на Луну.