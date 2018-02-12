Ученые создали искусственный океан для испытания космической подлодки

Исследователи Университета штата Вашингтон планируют протестировать, как подводная лодка может сработать на Титане, самом большом из спутников Сатурна.

Такую субмарину планируют отправить в космос в течение 20 лет, сообщает Phys.org.

Титан представляет особый интерес для исследователей, потому что он похож на Землю в одном важном аспекте: на нем есть жидкость. На поверхности спутника есть океаны, реки и облака, и как на Земле, может идти дождь. Но, вместо воды, гидрологический цикл основан на метане.

Подводная лодка, которую проектирует для Титана NASA, должна работать автономно. Она должна будет изучать атмосферные и океанические условия, перемещаться по морским просторам и плавать на поверхности или под поверхностью. При этом концентрация этана и метана может сильно варьироваться в океанах Титана и изменять свойства жидкости.

Работы по воссозданию океанов Титана в условиях Земли возглавляет сотрудник Университета штата Вашингтон Ян Ричардсон, бывший аспирант Школы механики и материаловедения. Ричардсон восстановил атмосферу Титана и проверил, как небольшая нагретая машина может работать в таких условиях.

"Это сумасшедший эксперимент, и я никогда не думал, что у меня будет такая возможность. Это была очень интересная и сложная проблема экспериментальной работы. Там не самые дружелюбные условия. Вам придется придумать творческие решения", - признался Ян Ричардсон.

В ходе эксперимента выяснилось, что, если поместить в очень холодные воды спутника Сатурна машину, которая вырабатывает тепло, возникают пузыри азота. Они затрудняют маневрирование, видимость и сбор данных. Еще одной проблемой стала съемка видео в таких неблагоприятных условиях, при давлении в 4,1 бар и почти −180 градусов Цельсия. Ричардсон и его коллеги испытали бороскоп и специальную камеру, которые обеспечили удовлетворительный результат.

Исследователи сняли видеоматериал с этан-метановым дождем и снегом. Группа также изучила температуры замерзания для озер метана и этана и определила, что из-за небольшого количества азота в жидкости озер замерзает при более низких температурах, чем ожидалось: 75 Кельвинов или -198 градусов Цельсия вместо 90,5 Кельвинов.

"Это очень важно. Это значит, что нам не нужно беспокоиться об айсбергах", - сказал Ричардсон.