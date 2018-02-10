Ученые сфотографировали Tesla с помощью телескопа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Во время фотографирования автомобиль находился на расстоянии 467 тысяч километров от Земли
Фото: Business Insider

Во время фотографирования автомобиль находился на расстоянии 467 тысяч километров от Земли

Астрономы из американского штата Аризона с помощью телескопа сделали фотографию автомобиля Tesla, который был запущен с помощью ракеты Falcon Heavy. 

Ученые Джанлука Масси и Майкл Шварц определили, где находится Tesla, используя данные ее орбиты, передает Business Insider. 

Автомобиль находился на расстоянии порядка 467 тысяч километров от Земли.

"Нам удалось сделать десятки изображений, и мы использовали часть из них, чтобы показать, как машина летит сквозь звезды", - заявил Джанлука Масси.

Напомним, 6 февраля вишневый Tesla Roadster, который принадлежал Илону Маску, отправился на эллиптическую орбиту вокруг Солнца.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Космос ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове