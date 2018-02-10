Ученые сфотографировали Tesla с помощью телескопа

Астрономы из американского штата Аризона с помощью телескопа сделали фотографию автомобиля Tesla, который был запущен с помощью ракеты Falcon Heavy.
Ученые Джанлука Масси и Майкл Шварц определили, где находится Tesla, используя данные ее орбиты, передает Business Insider.
Автомобиль находился на расстоянии порядка 467 тысяч километров от Земли.
"Нам удалось сделать десятки изображений, и мы использовали часть из них, чтобы показать, как машина летит сквозь звезды", - заявил Джанлука Масси.
Напомним, 6 февраля вишневый Tesla Roadster, который принадлежал Илону Маску, отправился на эллиптическую орбиту вокруг Солнца.
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