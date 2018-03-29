Ученые открыли "невозможную" галактику, в которой нет темной материи

Астрономы обнаружили необычайно прозрачную галактику, размером примерно равную Млечному Пути.

Объект под кодовым названием NGC1052-DF2 выглядит так, будто в нем отсутствует темная материя, сообщает BBC.

Если это подтвердится, то эта галактика может оказаться первой в своем роде - состоящей только из барионной (видимой) материи, хотя современная физическая теория предполагает, что большая часть массы Вселенной приходится на темную материю. При этом о существовании ее можно судить лишь по косвенным признакам, таким как взаимодействие с барионной материей.

Когда профессор Питер ван Доккум, руководитель исследования, впервые заметил объект NGC1052-DF2, он "долго всматривался в изображение и пребывал просто в недоумении... оно выглядело как призрачное свечение в космосе", вспоминает он.

В этой галактике очень мало звезд, но многие из них сгруппированы в необычайно ярких "сгустках". Изучив их, ученые обнаружили, что суммарная масса их звезд составила всю массу этой галактики. Это означает, что масса темной материи в ней просто-напросто отсутствует.

"В галактиках темной материи примерно в пять раз больше, чем обычной. Чем дальше мы двигаемся по направлению от центра галактики, тем больше встречаем темной материи и меньше самих звезд. Гало темной материи в галактике имеет большую протяженность, чем сами звезды", - объясняяет доктор Мишель Коллинз, физик из Университета Суррея (Великобритания), которая не принимала участия в этом исследовании.

"То есть эта галактика должна была образоваться иным путем: возможно, в результате реакций внутри газа, который течет по направлению к большей галактике или выходит из нее", - поясняет астрофизик из Университета штата Северная Каролина, доктор Кэтрин Мак.

Самым удивительным качеством найденной галактики, по мнению Мак, является то, что ее пример может доказать реальность темной материи, которая предсказана теоретически, но эмпирически учеными не наблюдалась.

Альтернативное объяснение того, что называется темной материей, могло бы заключаться в том, что это некий необъясненный эффект гравитации видимой материи. Однако тогда этот эффект наблюдался бы и в новой галактике.

"То есть все это может иметь смысл только при условии, что темная материя - присутствующая или отсутствующая в галактике - существует отдельно от обычной материи", - добавила Мак.

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