Ученые нашли на Марсе окаменелости, в которых могут сохраниться следы жизни

Международная группа ученых провела комплексный анализ поверхности Марса и нашла место, представляющее наибольший интерес с астропалеонтологичнои точки зрения.
Об этом сообщает Naked Science.
Этим местом оказались бывшие озера, в которых остались камни, богатые железом и кремнием. Осадочные породы, по мнению исследователей, сформированные из уплотненных грязи и глины, повышает вероятность сохранения микробов.
Возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет. Это очень долгий срок, но на Марсе, в отличие от Земли нет движения тектонических плит, нередко разрушает останки.
Полученные сведения понадобятся для последующих экспедиций к Красной планете.
Ранее инженеры NASA восстановили работоспособность марсохода Curiosity.
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