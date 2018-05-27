Ученые нашли на Марсе окаменелости, в которых могут сохраниться следы жизни

Возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет

Международная группа ученых провела комплексный анализ поверхности Марса и нашла место, представляющее наибольший интерес с астропалеонтологичнои точки зрения.

Об этом сообщает Naked Science.

Этим местом оказались бывшие озера, в которых остались камни, богатые железом и кремнием. Осадочные породы, по мнению исследователей, сформированные из уплотненных грязи и глины, повышает вероятность сохранения микробов.

Возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет. Это очень долгий срок, но на Марсе, в отличие от Земли нет движения тектонических плит, нередко разрушает останки.

Полученные сведения понадобятся для последующих экспедиций к Красной планете.

Ранее инженеры NASA восстановили работоспособность марсохода Curiosity.