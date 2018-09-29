29 сентября 2018, суббота

Ученые из Японии и Австралии нашли способ убрать космический мусор

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Схема работы двигателя
Scientific Reports

Схема работы двигателя

Японские и австралийские ученые нашли способ снизить скорость движения космического мусора и свести его с орбиты с помощью плазменного ракетного двигателя с двумя противоположно направленными соплами. Об этом сообщает Scientific Reports.

Чтобы предотвратить Эффект Кесслера (быстрый увеличение количества космического мусора, который помешает выводу новых аппаратов в космос – НВ), несколькими исследовательскими группами была разработана концепция аппарата, который может воздействовать на объект на орбите с помощью направленного потока ионов или плазмы.

Технологическая сложность реализации этой идеи заключается в том, что создаваемый двигателем поток частиц будет не только оказывать воздействие на космический мусор, но и толкать спутник в обратном от него направлении, из-за чего эту силу необходимо компенсировать дополнительным двигателем.

Однако группа ученых из Университета Тохоку нашла способ реализовать концепцию с использованием одного двигателя, который будет одновременно воздействовать на объект космического мусора и стабилизировать положение спутника. 

Ученые создали прототип двунаправленного плазменного двигателя, который имеет камеру с двумя открытыми выходами. Внутри камеры расположено две трубки для подачи аргона и две антенны для его ионизации, а снаружи — два соленоида. Управлять тягой в обоих направлениях можно с помощью изменения конфигурации магнитного поля или уровня подачи газа в каждой из трубок.

Благодаря возможности менять соотношение между потоками плазмы, выходящими с разных сторон двигателя, его можно использовать в режимах ускорение и торможение спутника, а также удаления космического мусора с орбиты.

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