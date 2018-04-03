Телескоп Хаббл случайно сфотографировал самую далекую от нас звезду

Хаббл получил потрясающую фотографию - синюю гигантскую звезду, названную Icarus, которая расположена в 9 миллиардов световых лет от нашей Солнечной системы.

Это самая дальняя отдельная звезда, которую земляне когда-либо видели, пишет Science Alert.

Сделать открытие удалось благодаря гравитационному линзированию. Эффект гравитационного линзирования возникает из-за того, что астрономический объект своим гравитационным полем искажает и усиливает свет фонового объекта во время прохождения между ним и наблюдателем. Иными словами, искривление пространства помогает астрономам увидеть сверхдалекие объекты, которые были бы недоступны для наблюдения с Земли без гравитационного "увеличения".

Раньше Хаббл фотографировал некоторые впечатляющие далекие галактики. В апреле 2016 года он снял самую далекую галактику из когда-либо виденных, Gn-Z11, на расстоянии 3,4 миллиарда световых лет - всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Но галактики намного больше и ярче, чем отдельные звезды внутри них. После расстояния около 100 миллионов световых лет звезды невозможно увидеть индивидуально.

"Это первый раз, когда мы видим увеличенную, отдельную звезду. Вы можете видеть отдельные галактики там, но эта звезда по крайней мере в 100 раз дальше, чем следующая отдельная звезда, которую мы можем изучать, кроме взрывов сверхновых", - сказал руководитель исследования Патрик Келли из Калифорнийского университета в Беркли.

Интересно, что открытие совершили почти случайно. Хаббл обнаружил Icarus, производя наблюдения за сверхновой Refsdal. Согласно расчетам, свет от сверхновой должен был быть линзирован галактическим кластером MACS J1149, который располагается на расстоянии примерно в 5 млрд световых лет. Но пока сверхновая не появилась в поле зрения, во время наблюдений астрономы с удивлением обнаружили в том же секторе новый источник света.

"Открытие Icarus позволяет нам собирать новые сведения о составляющих кластера галактик. Мы знаем, что микролинзирование было вызвано звездой, нейтронной звездой или черной дырой звездной массы", - пояснил соавтор работы Стивен Родни из Университета Южной Каролины.

Icarus, вероятно, является сверхгигантом типа B, чрезвычайно светящейся звездой с температурой поверхности от 11 000 до 14 000 градусов Цельсия - более чем в два раза выше, чем Солнце.