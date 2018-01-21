Телескоп Хаббл сфотографировал галактику Колесо телеги

Космическому телескопу Хаббл удалось получить снимок галактики Колесо телеги, сообщает NASA.

Эта галактика находится на расстоянии 500 млн световых лет от Земли в созвездии Скульптор.

Ее необычная форма - следствие столкновения галактик. Небольшая галактика прошла сквозь диск более крупной галактики, образовав ударные волны, рассеявшие газ и пыль, подобно тому, как возникает рябь на поверхности воды.

Напомним, что недавно NASA представило новые цветные изображения Юпитера на основе снимков с аппарата Juno.