Старт ракеты Falcon Heavy отложили из-за сильного ветра

Предварительным временем старта сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy называли сначала 21:20 по Киеву, а потом перенесли его на 22:45.

Это связано с сильными ветрами в районе стартовой площадки, сообщается в блоге SpaceX.

"Время старта отложено до 19:20 UTC из-за сдвига ветра на верхнем уровне. Мы продолжаем следить за ветрами и обновим данные по мере поступления информации", - сообщили инженеры SpaceX несколько часов назад.

Примерно в 21 час по Киеву в SpaceX сообщили, что новым временем старта назначено 20:45 UTC, то есть 22:45 по Киеву.

В компании также отметили, что все системы для сегодняшнего испытательного полета Falcon Heavy работают нормально, а погода "благоприятна на 90%".

В то же время глава SpaceX Илон Маск сообщил, что "атмосферные ветры в настоящее время на 20% превышают максимально допустимую нагрузку". Поэтому было решено "подождать в течение часа".

Запуск состоится с площадки LC-39A, которую компания Маска взяла в аренду у NASA. С нее в свое время стартовали американские шаттлы и даже миссия Apollo-11.

Как сообщало НВ, сам Маск опасается возможной аварии и считает, что если старт произойдет без повреждения инфраструктуры стартовой площадки, это уже будет неплохим результатом.

По словам Маска, если будет повреждена стартовая площадка, на ее восстановление может уйти от 8 до 12 месяцев. Если же взорвется сама Falcon Heavy, то на постройку новой ракеты у SpaceX уйдет 3-4 месяца.