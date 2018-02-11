Станция New Horizons сделала фото с рекордно далекой точки космоса

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Два объекта пояса Койпера
New Horizons

Два объекта пояса Койпера

Межпланетная станция New Horizons сделала снимки космоса с рекордно удаленной от Земли точки, сообщается на сайте миссии NASA.

В момент съемки аппарат находился в 6,12 миллиардах километров от Земли. На фото - два объекта пояса Койпера, 2012 HZ84 и 2012 HE85. Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна и состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, таких как Плутон.

Это еще дальше, чем был от Земли Voyager 1 28 лет назад, когда сделал свой знаменитый снимок Голубая точка – фото Земли с расстояния 6,06 миллиардов километров.

New Horizons - автоматическая межпланетная станция NASAЗ, запущенная в 2006 году для изучения Плутона. Аппарат покинул Землю с самой большой из всех космических аппаратов скоростью - 16,26 км/с на момент выключения двигателей.

В 2015 году New Horizons передал фотографии заката над горными хребтами ПлутонаК 2019 году New Horizons должен достигнуть планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 млрд километров от Плутона.

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