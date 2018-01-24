Стали известны подробности о новой российской орбитальной станции

Российская орбитальная станция, которую могут создать в случае прекращения работы МКС, будет состоять из пяти модулей

Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, передает РИА Новости.

"В случае принятия решения о прекращении работы МКС, может быть создана российская станция… Планируется, что она будет состоять из пяти модулей", — сказал он на "Королевских чтениях" в Москве.

Станция будет рассчитана на экипаж из трех человек. Масса станции должна составить порядка 60 тонн, то есть почти в 7 раз меньше МКС.

Основу станции должны будут составить Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", Научно-энергетический модуль (НЭМ) и Узловой модуль "Причал". Их планируется отправить на орбиту и ввести в состав российского сегмента МКС до конца 2019 года. Уже после прекращения эксплуатации МКС на их основе можно будет создать российскую орбитальную станцию.

"К вновь разрабатываемым модулям можно отнести Шлюзовой и Трансформируемый модули. Сейчас в РКК "Энергия" развернута работа по проектированию трансформируемых модулей, экспериментально отработаны состав и структура оболочки", — пояснил Евгений Микрин.

Уже сейчас в РКК "Энергия" создан экспериментальный образец трансформируемого модуля объемом 100 кубометров. Шлюзовой модуль будет использоваться для выходов экипажа в открытый космос.

Прекращение работы МКС планируется в 2024 году. Способы завершения работы станции и свода ее с орбиты еще не определены. Также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 года, однако об их итогах ничего не известно.