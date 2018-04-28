Спутник Trace Gas Orbiter начал поиск следов жизни на Марсе

Сенсоры космического аппарата Trace Gas Orbiter, который находится на орбите Марса, начали замеры метана в атмосфере планеты. Это исследование, как ожидается, поможет решить главную загадку Марса - вырабатывался ли метан живыми организмами. Результат будет готов в течение нескольких месяцев, сообщает The Guardian.

На Земле метан вырабатывается главным образом живыми организмами. Но этот газ может возникать и вследствие геологических процессов.

Если ученые обнаружат, что следы метана перемешаны с более сложными органическими молекулами, это будет означать, что метан на Марсе имеет биологическиое происхождение – то есть его либо вырабатывали в прошлом, либо продолжают вырабатывать сейчас какие-либо формы жизни.

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Если же метан находится в смеси с такими газами, как диоксид серы, то это будет указывать на его геологическое происхождение.

"Если мы все же определим, что метан производится в результате геохимических процессов на Марсе, мы по крайней мере будем знать, что под поверхностью планеты должна быть вода в жидком состоянии. Учитывая, что вода необходима для жизни, это будут хорошие новости для тех, кто надеется найти жизнь на Марсе", - отметил специалист Европейского космического агентства Марк Маккафрин.

Искусственный марсианский спутник Trace Gas Orbiter был запущен 14 марта 2016 года. Его создали по программе Экзомарс, основной целью которой является поиск доказательств существования жизни на Марсе.