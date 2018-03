SpaceX показала новое видео запуска ракеты Falcon Heavy и Starman

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео с запуском ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту автомобиль Tesla и Starman.

На видео показана подготовка к запуску и реакция людей.

"Почему Falcon Heavy и Starman? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас", - сообщил Илон Маск.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro