SpaceX перенесла запуск нового телескопа

Компания SpaceX решила перенести запуск ракеты Falcon 9 с космическим телескопом TESS на борту.

Старт перенесен на среду, 18 апреля.

"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации", - сообщили в компании.

