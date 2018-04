SpaceX отправила в космос телескоп TESS для поиска экзопланет

В четверг, 19 апреля, компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 со спутником TESS для NASA.

Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы, сообщает CNBC.

Запуск ракеты Falcon 9 прошел штатно. Примерно через 50 минут аппарат TESS вышел на заданную орбиту. В рамках двухлетней миссии аппарат, который получил прозвище "охотник за планетами", будет заниматься изучением более 200 тысяч звезд, возле которых, с помощью транзитного метода обнаружения, будет производить поиск новых экзопланет.

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - отметили в SpaceX.

TESS имеет четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Телескоп будет работать на орбите с перигеем 108 тысяч километров и апогеем 375 тысяч километров. Каждые 13,7 дней TESS будет проходить точку максимального сближения с Землей и передавать на наземную станцию собранные данные.

Задачи миссии были сформулированы еще в 2006 году. В 2013 году в NASA отобрали проект миссии для реализации, стоимость ее составлет $337 млн. TESS рассматривается учеными как частичная замена аппарата Кеплер в качестве главного инструмента для поиска экзопланет.

