SpaceX отправила в космос телескоп TESS для поиска экзопланет

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SpaceX вывела на орбиту телескоп нового поколения TESS
Фото: twitter.com/SpaceX

SpaceX вывела на орбиту телескоп нового поколения TESS

В четверг, 19 апреля, компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 со спутником TESS для NASA.

Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы, сообщает CNBC

Запуск ракеты Falcon 9 прошел штатно. Примерно через 50 минут аппарат TESS вышел на заданную орбиту. В рамках двухлетней миссии аппарат, который получил прозвище "охотник за планетами", будет заниматься изучением более 200 тысяч звезд, возле которых, с помощью транзитного метода обнаружения, будет производить поиск новых экзопланет.

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - отметили в SpaceX.

TESS имеет четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Телескоп будет работать на орбите с перигеем 108 тысяч километров и апогеем 375 тысяч километров. Каждые 13,7 дней TESS будет проходить точку максимального сближения с Землей и передавать на наземную станцию собранные данные.

Задачи миссии были сформулированы еще в 2006 году. В 2013 году в NASA отобрали проект миссии для реализации, стоимость ее составлет $337 млн. TESS рассматривается учеными как частичная замена аппарата Кеплер в качестве главного инструмента для поиска экзопланет.

Добавим, после запуска зонда TESS для поиска экзопланет первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане. Таким образом, первая ступень сохранена для повторного использования и может быть использована для следующей миссии по снабжению МКС в июне 2018 года.

Ранее НВ сообщало, что компания SpaceX решила перенести запуск ракеты Falcon 9 с космическим телескопом TESS на борту

"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации", - сообщили в компании.

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