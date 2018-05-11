SpaceX отменила запуск новой ракеты Falcon-9 за минуту до старта

Американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены, говорится в сообщении компании в Twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.

"Отбой сегодня из-за автоматической остановки наземной системы за 1 мин. до запуска. Ракета и груз находятся в хорошем состоянии, а команды работают над возможностью завтрашнего резервного запуска в 4:14 вечера", - сообщили в SpaceX.

Запуск спутника Bangabandhu-1 для правительства Бангладеш станет первым, осуществленным ракетой Falcon 9 Block 5, финальной модификацией ракеты многоразового использования. Ее ступень разработана таким образом, чтобы ее можно было использовать 10 и более раз без серьезного технического обслуживания.

После отделения ступени SpaceX попытается посадить ее на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что SpaceX намерена произвести запуск финальной версии ракеты Falcon 9 - Block 5.

Напомним, 19 апреля компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 со спутником TESS для NASA. Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. После запуска первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане. Таким образом, первая ступень сохранена для повторного использования.